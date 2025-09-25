Четверг, 25 сентября, 2025
8.3 C
Рязань
Власть и политика

Аркадий Фомин избран председателем Рязанской областной Думы VIII созыва

Алексей Самохин
Аркадий Фомин

В четверг, 25 сентября, состоялось первое заседание Рязанской областной Думы VIII созыва, на котором приняты важные кадровые решения. На торжественное мероприятие были приглашены губернатор Рязанской области Павел Малков, члены регионального Правительства, руководители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, главы силовых ведомств, представители общественных организаций и Избирательной комиссии Рязанской области, участники региональной кадровой программы «Герои62».

Рязанская областная Дума VIII созыва сформирована по итогам выборов, прошедших 12-14 сентября текущего года. Депутатский корпус состоит из 40 парламентариев, представляющих три политические партии: «Единая Россия» (37 мандатов), ЛДПР (2 мандата) и КПРФ (1 мандат). При этом в состав законодательного собрания вошли шесть участников и ветеранов специальной военной операции: Андрей Глазунов, Михаил Давыдов, Роман Иголкин, Сергей Кукушкин, Александр Стариков и Иван Юдин.

С началом работы народных избранников поздравил губернатор Павел Малков. Глава региона отметил эффективность многоуровневого депутатского контроля при строительстве и реконструкции социально значимых объектов в областном центре и муниципалитетах и призвал парламентариев не снижать темпы работы в округах.

– Избирательная кампания позади. Жители Рязанской области сделали свой выбор. Состав восьмого созыва получился сильный. Теперь надо оправдать высокое доверие жителей, которые передали вам право в ближайшие 5 лет своими решениями определять развитие области, – подчеркнул Павел Малков. – Депутаты предыдущего созыва проделали большую работу, в том числе по совершенствованию законодательной базы. Продолжать эту работу теперь вам. Планы серьезные по каждому направлению. Здесь главное двигаться системно, последовательно, ничего не упускать. Важно не скатываться ни в формализм, ни в популизм. Все, что пообещали, необходимо выполнять. Я и как губернатор, и просто как житель региона очень жду от нового состава Думы качественной работы. Всем больших успехов в работе на благо Рязанской области.

В рамках рассмотрения повестки дня парламентарии избрали председателя Рязанской областной Думы. На должность спикера законодательного собрания фракция партии «Единая Россия» выдвинула Аркадия Фомина, возглавлявшего региональный парламент V, VI и VII созывов. Предложенная кандидатура была поддержана большинством голосов. Другие политические объединения претендентов на пост не предоставили.

Вновь избранный председатель облдумы поблагодарил за оказанное доверие парламентариев и всех рязанцев, поддержавших команду развития региона:

– Прошедшая избирательная кампания показала консолидацию общества, поддержку курса Президента России Владимира Владимировича Путина и нашего губернатора Павла Викторовича Малкова. В VIII созыве областной Думы представлены 3 партии. У каждой – своя программа, свой взгляд на проблемы. Будем вести вместе конструктивный диалог, – отметил Аркадий Фомин. – Все наши совместные решения должны служить общей цели – качественно поднять уровень жизни в Рязанской области. Это благоустройство, медицина, образование, дороги, достойные рабочие места. В регионе успешно реализуются национальные проекты, появляются новые предприятия, социальные объекты, идет реконструкция систем ЖКХ. И наша обязанность – создавать условия, чтобы динамика развития региона только нарастала.

Спикер регионального парламента акцентировал внимание на том, что в ближайшие дни депутатский корпус начнет работу над областным бюджетом на 2026 и 2027-2028 годы. В этой деятельности в числе основных приоритетов остается поддержка участников СВО и членов их семей, обеспечение всех социальных обязательств перед жителями области.

– Наша совместная задача с правительством региона – заложить средства на софинансирование всех объектов, которые строятся и ремонтируются по национальным проектам, всех государственных программ, финансово поддерживать местные инициативы граждан. Вместе с Губернатором продолжим выстраивать систему поддержки семей с детьми. Принимая любое законодательное решение, мы должны понимать, как это отразится на демографии. Будем единой командой работать над развитием и процветанием Рязанского края, – подытожил Аркадий Фомин.

В ходе заседания также избраны первый заместитель и заместитель председателя областной Думы. Депутаты поддержали кандидатуры Александра Шевырева и Николая Макарикова соответственно. Оба парламентария занимали аналогичные посты в законодательном собрании VII созыва.

Аркадий Фомин избран председателем Рязанской областной Думы VIII созыва В четверг, 25 сентября, состоялось первое заседание Рязанской областной Думы VIII созыва, на котором приняты важные кадровые решения.

Самые читаемые материалы

Новости России

Пришедшего менять паспорт жителя Екатеринбурга забрали на СВО

В Екатеринбурге 45-летнего Виталия Пяньковского, который пришел менять паспорт,...
Новости России

«Забирай своего бойца»: вынесен приговор мигрантам, убившим участника СВО

Мосгорсуд вынесен троим уроженцам Киргизии, избившим до смерти участника...
Новости России

Выяснились детали сожжения женщин заживо в Москве и Подмосковье

Полицейские и следователи в Москве и Подмосковье раскрыли два...
Транспорт и дороги

В рязанском автобусе мать везла ребёнка стоявшего на поручне у окна 

Водитель автобуса сделал женщине замечание, но она не реагировала. 
Новости России

В России ответили на «озарение» Трампа по Украине анекдотом про падающий самолет

Высказывание президента США Дональда Трампа по спецоперации напоминает анекдот...

Последние новости

Власть и политика

Определён состав комитетов и комиссий Рязанской областной Думы

Количество комитетов увеличилось с восьми до девяти. В структуре образован новый комитет – по молодежной политике, физической культуре и спорту.
Власть и политика

Игорь Мурог продолжит представлять Рязанскую область в Совете Федерации

Кандидатура Игоря Мурога на пост сенатора была предложена фракцией партии и поддержана депутатами на заседании облдумы
Происшествия

Экс-ректор вуза в Рязани получил условный срок и штраф в 20 млн рублей 

Мужчина был признан причастным к получению коммерческого подкупа.
Новости России

В России предложили запретить рекламу легкого заработка в интернете 

Малинкович считает, что сообщения о быстром и легком заработке создают искаженную картину реальности, особенно для молодежи.
Новости России

100 лет со дня ареста Сиднея Рейли: как ОГПУ поймало «Короля шпионажа 

Настоящее имя Сиднея Рейли — Зигмунд (Соломон) Георгиевич Розенблюм. Он родился 24 марта 1873 года в Одессе. Его карьера разведчика была многогранной.
Общество

Прокуратура начала проверку из-за коммунальной аварии на водопроводе в Рязани

Без воды остались улицы Берёзовая, Гоголя, Черновицкая, Ушакова, Толстого.
Новости России

«Чита.ру»: из зоны СВО сбежал лидер ОПГ Меценатовские

Из зоны проведения спецоперации сбежал лидер забайкальской ОПГ 90-х...
Происшествия

В Москве задержали рязанца из «осокинской» ОПГ, которого искали 20 лет за убийство

По данным следствия, преступление было совершено вечером 27 декабря 2003 года в квартире общих знакомых на улице Сельских Строителей в Рязани.