Аркадий Фомин избран председателем Рязанской областной Думы VIII созыва

В четверг, 25 сентября, состоялось первое заседание Рязанской областной Думы VIII созыва, на котором приняты важные кадровые решения. На торжественное мероприятие были приглашены губернатор Рязанской области Павел Малков, члены регионального Правительства, руководители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, главы силовых ведомств, представители общественных организаций и Избирательной комиссии Рязанской области, участники региональной кадровой программы «Герои62».

Рязанская областная Дума VIII созыва сформирована по итогам выборов, прошедших 12-14 сентября текущего года. Депутатский корпус состоит из 40 парламентариев, представляющих три политические партии: «Единая Россия» (37 мандатов), ЛДПР (2 мандата) и КПРФ (1 мандат). При этом в состав законодательного собрания вошли шесть участников и ветеранов специальной военной операции: Андрей Глазунов, Михаил Давыдов, Роман Иголкин, Сергей Кукушкин, Александр Стариков и Иван Юдин.

С началом работы народных избранников поздравил губернатор Павел Малков. Глава региона отметил эффективность многоуровневого депутатского контроля при строительстве и реконструкции социально значимых объектов в областном центре и муниципалитетах и призвал парламентариев не снижать темпы работы в округах.

– Избирательная кампания позади. Жители Рязанской области сделали свой выбор. Состав восьмого созыва получился сильный. Теперь надо оправдать высокое доверие жителей, которые передали вам право в ближайшие 5 лет своими решениями определять развитие области, – подчеркнул Павел Малков. – Депутаты предыдущего созыва проделали большую работу, в том числе по совершенствованию законодательной базы. Продолжать эту работу теперь вам. Планы серьезные по каждому направлению. Здесь главное двигаться системно, последовательно, ничего не упускать. Важно не скатываться ни в формализм, ни в популизм. Все, что пообещали, необходимо выполнять. Я и как губернатор, и просто как житель региона очень жду от нового состава Думы качественной работы. Всем больших успехов в работе на благо Рязанской области.

В рамках рассмотрения повестки дня парламентарии избрали председателя Рязанской областной Думы. На должность спикера законодательного собрания фракция партии «Единая Россия» выдвинула Аркадия Фомина, возглавлявшего региональный парламент V, VI и VII созывов. Предложенная кандидатура была поддержана большинством голосов. Другие политические объединения претендентов на пост не предоставили.

Вновь избранный председатель облдумы поблагодарил за оказанное доверие парламентариев и всех рязанцев, поддержавших команду развития региона:

– Прошедшая избирательная кампания показала консолидацию общества, поддержку курса Президента России Владимира Владимировича Путина и нашего губернатора Павла Викторовича Малкова. В VIII созыве областной Думы представлены 3 партии. У каждой – своя программа, свой взгляд на проблемы. Будем вести вместе конструктивный диалог, – отметил Аркадий Фомин. – Все наши совместные решения должны служить общей цели – качественно поднять уровень жизни в Рязанской области. Это благоустройство, медицина, образование, дороги, достойные рабочие места. В регионе успешно реализуются национальные проекты, появляются новые предприятия, социальные объекты, идет реконструкция систем ЖКХ. И наша обязанность – создавать условия, чтобы динамика развития региона только нарастала.

Спикер регионального парламента акцентировал внимание на том, что в ближайшие дни депутатский корпус начнет работу над областным бюджетом на 2026 и 2027-2028 годы. В этой деятельности в числе основных приоритетов остается поддержка участников СВО и членов их семей, обеспечение всех социальных обязательств перед жителями области.

– Наша совместная задача с правительством региона – заложить средства на софинансирование всех объектов, которые строятся и ремонтируются по национальным проектам, всех государственных программ, финансово поддерживать местные инициативы граждан. Вместе с Губернатором продолжим выстраивать систему поддержки семей с детьми. Принимая любое законодательное решение, мы должны понимать, как это отразится на демографии. Будем единой командой работать над развитием и процветанием Рязанского края, – подытожил Аркадий Фомин.

В ходе заседания также избраны первый заместитель и заместитель председателя областной Думы. Депутаты поддержали кандидатуры Александра Шевырева и Николая Макарикова соответственно. Оба парламентария занимали аналогичные посты в законодательном собрании VII созыва.