Архангельский водитель сбежал и бросил раненного пассажира в перевернутой машине

В субботу, 30 апреля, на 28 километре автодороги «Костылево — Тарногский городок» в Архангельской области произошла серьезная авария, пишет Эхо Севера.

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Сообщается, что пьяный водитель автомобиля «ВАЗ», прав на который не имел, поехал вместе с двумя друзьями продолжать веселье.

В итоге автомобилист потерял управление на проезжей части и съехал в кювет, где его транспортное средство перевернулось.

Сам водитель отделался ушибами. Один из его пассажиров не мог самостоятельно передвигаться. В итоге двое его друзей решили бросить раненого товарища. Тем не менее, его госпитализировали, а беглецов поймали.