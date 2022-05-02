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Понедельник, 2 мая, 2022

Архангельский водитель сбежал и бросил раненного пассажира в перевернутой машине

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Архангельский водитель сбежал и бросил раненного пассажира в перевернутой машине

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В субботу, 30 апреля, на 28 километре автодороги «Костылево — Тарногский городок» в Архангельской области произошла серьезная авария, пишет Эхо Севера.

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Сообщается, что пьяный водитель автомобиля «ВАЗ», прав на который не имел, поехал вместе с двумя друзьями продолжать веселье. 

В итоге автомобилист потерял управление на проезжей части и съехал в кювет, где его транспортное средство перевернулось.

Сам водитель отделался ушибами. Один из его пассажиров не мог самостоятельно передвигаться. В итоге двое его друзей решили бросить раненого товарища. Тем не менее, его госпитализировали, а беглецов поймали.

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