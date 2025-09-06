Александра Трусова заработала больше 1 000 000 на рассказах о родах

Серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию, уроженка Рязани Александра Трусова заработала больше 1 миллиона рублей на рассказах о родах в закрытом телеграм-канале. Об этом сообщает SHOT.

Фигуристка вместе с мужем Макаром Игнатовым открыла приватный «Клуб для саморазвития». Цена участия в котором 2 000 рублей. По данным SHOT, доступ в приватный канал приобрели уже более 500 человек.

В приватном канале фигуристы выкладывают видео из родзала, рассказывают о схватках, родах и как проходит восстановление Саши после родов. Также пара снимает подкасты о саморазвитии, в одном из них Макар Игнатов рассказал, какую роль в его жизни сыграло произведение Достоевского «Идиот».

Некоторые поклонники обвинили супругов в попытке заработать на ребёнке.

Отмечается, что до открытия клуба контент Александры Трусовой в запрещенных на территории РФ соцсетях был наполнен рекламой свадебных услуг, мебели для новой квартиры и товаров для новорождённого.