Александра Трусова вновь ушла от Этери Тутберидзе

Серебряный призёр Олимпийских игр, фигуриста Александра Трусова во второй раз ушла из группы Этери Тутберидзе. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник.
По данным СМИ, уроженка Рязани перешла к Светлане Соколовской. Причины перехода пока неизвестны.
Трусова каталась под руководством Тутберидзе в юниорах, часть взрослой карьеры. В 2020-21 годах рязанка перешла в академию Евгения Плющенко, но затем вновь вернулась к Тутберидзе. Сентябрьские прокаты сборной России рязанка проводила, представляя группу Тутберидзе.
По данным портала Чемпионат, в группе Соколовской занимается молодой человек Трусовой Марк Кондратюк. Из девушек в этой команде только перешедшая в межсезонье 15-летняя Софья Самоделкина.
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила СМИ, что тему любви трогать не надо.
Тарасова отмечает, что результаты Трусовой под руководством прежнего тренера известны, надо ждать, что будет дальше.