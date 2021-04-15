Активисты ОНФ просят власти учесть мнение жителей при ремонте дороги в Рязанской области

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Рязанские активисты ОНФ направили обращение в региональное министерство транспорта, чтобы провести встречи с жителями населенных пунктов, через которые проходит автодорога Рыбное – Большое Жоково. В этом году ожидается капитальный ремонт дороги.

По мнению активистов, необходимо учесть все нюансы и выслушать пожелания жителей, чтобы сделать дорогу безопасной. Ещё в 2019 году жители села Мантурово, через которое проходит трасса Рыбное – Большое Жоково, жаловались на безопасность.Дорога проходит прямиком через село, имеет две полосы и прерывистую линию разметки. Максимально разрешенная скорость на участке составляет 60 км/ч, при этом некоторые водители допустимый порог значительно превышают. Возле дороги находятся местный клуб и магазин, которые ежедневно посещают местные жители. Участок ряд с этими объектами инфорастуктуры самый опасный.

Чтобы исправить ситуацию, активисты ОНФ обратились в министерство транспорта, администрацию района и в ГИБДД с просьбой установить искуственные неровности возле магазина и оборудовать освещение на дороге, чтобы избежать опасных ситуаций.

И вот спустя три года дорогу решили отремонтировать — контракт уже заключён, подрядчика определили. По условиям контракта подрядчик сам разрабатывает проект реконструкции. Активисты призывают руководство министерства провести встречи с жителями, чтобы они могли высказать свои пожелания.

В селе Мантурово по-прежнему по-прежнему необходимо установить пешеходный переход и создать искусственную неровность, также на территории села необходимо создать тротуар.