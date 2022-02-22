Адреса пунктов приёма гуманитарной помощи в Рязанской области

В муниципальных образованиях Рязанской области открылись пункты приема гуманитарной помощи, сообщила опергруппа регионального правительства.
Открыто 36 официальных пунктов приема гуманитарной помощи для беженцев из республик ДНР И ЛНР.
Принимаются новые вещи и товары первой необходимости. Время работы пунктов с 8.30 до 17.30.
Ермишинский район: р.п. Ермишь, ул. Московская, д.63;
Захаровский район: с. Захарово, ул. Центральная, д.190;
Кадомский район: р.п. Кадом, ул. Ленина, д.37, 1 этаж, кабинет ЕДДС;
г. Касимов, 3л. 50 лет СССР, Д. 24.Н1 (бышая лаборатория детской поликлиники, вход со стороны пруда);
Клепиковский район: г. Спас-Клепики, ул. Есенина, д.7;
Кораблинский район: г. Кораблино, ул. Текстильщиков, д.1, пом.4;
Милославский район: р.п. Милославское, ул. Ленина, д.11;
Михайловский район: г. Михайлов, ул. Победы, д. 3а, фойе 1 этажа;
Александро-Невский район: р.п. Александро-Невский, ул. Советская, д.27;
Пителинский район: р.п. Пителино, ул. Советская площадь, д.8 (2 этаж, каб.218);
Пронский район: г. Новомичуринск, ул. Строителей, д.16, г. Пронск, ул. Первомайская, д.34;
Путятинский район: с. Путятино, ул. Ворошилова, д.4а;
Рыбновский район: г. Рыбное, пл. Ленина, д.16;
Ряжский район: Рязанская обл., г. Ряжск, ул. Пушкина, 3.;
Рязанский район: с. Дядьково, ул. Центральная, д.157б (здание бывшей школы);
Сапожковский район: р.п. Сапожок, ул. Советская, д.15;
Сараевский район: р.п. Сараи, ул. Ленина, д.122 (комн.20);
Сасовский район: г. Сасово, ул. Ленина, д.49;
Скопинский район: г. Скопин, пл. Ленина, д. 22а;
Спасский район: г. Спасск- Рязанский, ул. Советская, д.1;
Старожиловский район: р.п. Старожилово, ул. Советская, д.5;
Ухоловский район:391920, р.п. Ухолово, ул. Революции, д.66 ;
Чучковский район: р.п. Чучково, пл. Ленина, д.38 ;
Шацкий район: Шацкий район, с. Чёрная слобода, ул. Колодочка, д.61;
Шиловский район: р.п. Шилово, ул. Стройкова, д.9;
г. Касимов: г. Касимов, ул. Советская, д.226а;
г. Сасово: г. Сасово, ул. Ленина д.42, 1 этаж (каб.2), ул. Вокзальная, д.18, 1 этаж (каб.19), ул. Зыкина, д.2, 1 этаж (каб.1);
г. Скопин:391800, г. Скопин, пл. Ленина, д.1.