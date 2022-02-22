Адреса пунктов приёма гуманитарной помощи в Рязанской области

В муниципальных образованиях Рязанской области открылись пункты приема гуманитарной помощи, сообщила опергруппа регионального правительства.

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Открыто 36 официальных пунктов приема гуманитарной помощи для беженцев из республик ДНР И ЛНР.

Принимаются новые вещи и товары первой необходимости. Время работы пунктов с 8.30 до 17.30.

Ермишинский район: р.п. Ермишь, ул. Московская, д.63;

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Захаровский район: с. Захарово, ул. Центральная, д.190;

Кадомский район: р.п. Кадом, ул. Ленина, д.37, 1 этаж, кабинет ЕДДС;

г. Касимов, 3л. 50 лет СССР, Д. 24.Н1 (бышая лаборатория детской поликлиники, вход со стороны пруда);

Клепиковский район: г. Спас-Клепики, ул. Есенина, д.7;

Кораблинский район: г. Кораблино, ул. Текстильщиков, д.1, пом.4;

Милославский район: р.п. Милославское, ул. Ленина, д.11;

Михайловский район: г. Михайлов, ул. Победы, д. 3а, фойе 1 этажа;

Александро-Невский район: р.п. Александро-Невский, ул. Советская, д.27;

Пителинский район: р.п. Пителино, ул. Советская площадь, д.8 (2 этаж, каб.218);

Пронский район: г. Новомичуринск, ул. Строителей, д.16, г. Пронск, ул. Первомайская, д.34;

Путятинский район: с. Путятино, ул. Ворошилова, д.4а;

Рыбновский район: г. Рыбное, пл. Ленина, д.16;

Ряжский район: Рязанская обл., г. Ряжск, ул. Пушкина, 3.;

Рязанский район: с. Дядьково, ул. Центральная, д.157б (здание бывшей школы);

Сапожковский район: р.п. Сапожок, ул. Советская, д.15;

Сараевский район: р.п. Сараи, ул. Ленина, д.122 (комн.20);

Сасовский район: г. Сасово, ул. Ленина, д.49;

Скопинский район: г. Скопин, пл. Ленина, д. 22а;

Спасский район: г. Спасск- Рязанский, ул. Советская, д.1;

Старожиловский район: р.п. Старожилово, ул. Советская, д.5;

Ухоловский район:391920, р.п. Ухолово, ул. Революции, д.66 ;

Чучковский район: р.п. Чучково, пл. Ленина, д.38 ;

Шацкий район: Шацкий район, с. Чёрная слобода, ул. Колодочка, д.61;

Шиловский район: р.п. Шилово, ул. Стройкова, д.9;

г. Касимов: г. Касимов, ул. Советская, д.226а;

г. Сасово: г. Сасово, ул. Ленина д.42, 1 этаж (каб.2), ул. Вокзальная, д.18, 1 этаж (каб.19), ул. Зыкина, д.2, 1 этаж (каб.1);

г. Скопин:391800, г. Скопин, пл. Ленина, д.1.