Администрация Рязани: Уборка городских территорий проводится ежедневно

По информации Дирекции благоустройства, 19 мая бригады мехуборки работали на улицах Ломоносова, Телевизионной, Интернациональной, дороге в Лесопарк.

Тротуары подметали на улицах Мюнстерской, Почтовой, Новоселов, Циолковского, улице и площади Ленина, Первомайском проспекте, сквере Железнодорожников, сквере 60-летия Победы, Бульваре Победы, сквере «Детский мир», сквере «Русский чай», Московском шоссе, Мервинской, Крупской, Народном бульваре, Костычева.

Траву косили в проезде Яблочкова, Лесопарке, сквере им. В.Ф. Уткина, Московском шоссе, улице Циолковского, Советской, Мервинской, Бульваре Победы.

Случайный мусор собирали в скверах на улицах Ленина и Радищева, Мервинской, Советской, Народном бульваре, площади Новаторов, Чкалова, Вокзальной, Верхнем городском парке, сквере им. В.Ф.Уткина, сквере им. А.В. Александрова, сквере им. М.Д. Скобелева, бульваре Есенина, сквере «Дубовая роща», Первомайском проспекте, зеленой зоне у вокзала «Рязань-2», площади Димитрова, сквере 60-летия Победы, Бульваре Победы, сквере «Детский мир», сквере «Русский чай».