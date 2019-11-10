Советский район Рязани: история и современность

РИА «7 новостей» запускает новый проект, в котором познакомит рязанцев с историей четырёх районов нашего города.

Начнём свой рассказ с района, который является центральной частью города.

Итак, 3 июля 1951 года исполнительным комитетом Рязанского городского совета депутатов трудящихся образован Советский район города Рязани, общей площадью 63,8 км².

В состав района вошли следующие городские кварталы и микрорайоны:

Борки, Бутырки, Заповедный луг, Кальное, Кремлёвский, Лесопарковый, природный парк Луковский лес, Солнечный, Солотча, Театральный (часть), Центральный.

На территории района расположено 129 улиц, проспектов, проездов, переулков и посёлков. Самыми крупными из них являются: Первомайский проспект, Касимовское шоссе, улица Есенина, Ленина, Новая, Татарская, Семинарская, Свободы, Маяковского, Лесопарковая, Урицкого.

Численность населения на 1 января 2019 года составила 78560 человек.

В состав Советского района входит курортный посёлок Солотча, площадью 27,9 км². Он расположен в 11,5 километрах от Рязани на берегу старицы Оки и полностью окружён Рязанским районом и частично Мещёрским национальным парком.

Кроме того, на территории Советского района находится 18 детских садов, 15 школ, 7 средних учебных заведений и 8 – высших, 16 учреждений здравоохранения, 3 спортивных школы 4 детских лагеря, 4 санатория, 6 музеев, 2 театра, 7 библиотек, цирк и Дворец детского творчества, а также 16 православных храмов, соборов, монастырей, 15 торговых центров и 3 рынка.

Территориальным управлением является префектура Советского района.

Она осуществляет следующие задачи: решение вопросов жизнеобеспечения населения на территории района, осуществление контроля за соблюдением гражданами законодательства Российской Федерации и Рязанской области, организация досуговой и физкультурно-оздоровительной работы с населением.

Источники:

https://admrzn.ru/rajony-goroda/sovetskij-rajon/svedeniya-o-rajone

https://ru.wikipedia.org/wiki/