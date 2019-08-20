Рязанская святая Любовь Сухановская

Православная вера вот уже многие века является весомой частью в жизни русского человека. Наши предки почитали не только Иисуса Христа и его учеников, но также и тех людей, которые ради учения Сына Божьего пошли на лишения, или вовсе отдали свои жизни. В народе этих людей называют святыми.

Рязань является родиной для многих известных в России святых. Взять хотя бы благоверных князей Бориса и Глеба, которые следую христианскому учению, не захотели воевать с родным братом и проливать невинную кровь, за что были мученически убиты. Собор Рязанских святых празднуется 23 июня с 1987 года. Среди множества почитаемых личностей, в число рязанских святых входит блаженная Любовь Рязанская (Сухановская). Именно о ней сегодня пойдет речь.

Любовь Семеновна Сухановская родилась 10 сентября 1852 года в городе Рязани. Помимо Любы, в семье пронского мещанина Семёна Сухановского было ещё два сына и одна дочь. Все трое были нормальными здоровыми детьми, и только Любовь родилась больной, до 15 лет она совершенно не могла ходить. В доме её отца была большая икона Святителя Николая Чудотворца, которому Люба каждый день молилась об исцелении. И однажды услышал Бог её молитвы и изрёк волю свою через Николая Чудотворца. Он явился Любе и сказал: «Вставай, Люба, ходи и юродствуй». После этого событию больная встала на ноги. Призыв юродствовать означает отдать жизнь служению Богу. Так и поступила Люба. Она стала регулярно ходить в местные храмы и, со временем её посетила мысль о затворе. Поскольку дочь мещанина не являлась монахиней, у неё не было места для заточения. Тогда Любовь заключила себя в простенок между печью и стеной у себя дома. Три года стояла Люба в простенке и лишь по воле божьей, как затворница сама говорила, она вышла к людям.

Современники описывают Любовь Рязанскую как чрезвычайно добрую и отзывчивую женщину. После подвига затворничества она предсказывала будущее, могла дать добрый совет. Юродивая ходила по городу и спокойно брала у рязанских купцов то, что ей было необходимо. Считалось добрым знаком, если блаженная Любовь зайдет в лавку или в дом и поговорит с хозяином. Некоторые сами звали ее к себе, но приходила святая далеко не ко всем. Очень любили Любу нищие, она всегда делилась с ними тем, что давали ей люди.

Нужно отметить, что предсказания Любовь Рязанская делала не только хорошие, она также могла предсказать несчастья или даже смерть. Были случаи, когда блаженная намекала человеку на смерть близкого ему человека, но она также старалась утешить несчастного. Предсказала Люба и свержение царя в 1917 году. Незадолго до известных нам событий, она ходила по улицам города и повторяла про себя: «Стены Иерихонские падают, стены Иерихонские падают». Горожане спрашивали её о смысле предсказания, но Любовь ничего не отвечала. А когда произошёл переворот, люди сами поняли смысл сказанных слов.

В феврале 1920 года блаженная Любовь Рязанская скончалась от воспаления легких. Тут стоит рассказать о посмертных чудесах, связанных с рязанской святой. В народе говорят, что приехал однажды в Рязань отставной военный. Был он чрезвычайно болен и несчастен, да только в Бога верил и каждый день молился ему. И вот один день явилась ему блаженная Любовь и сказала, чтобы он на её могиле поставил новую ограду и крест. Военный так и сделал, после чего выздоровел и обзавелся семьей.

В наши дни чудотворные мощи Любови Рязанской хранятся в храме Николая Чудотворца в городе Рязани. Многие люди и по сей день молятся блаженной. Святая помогает в лечении болезней и в становлении истинного пути.

Даниил Афонин