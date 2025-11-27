Новогодний обман: почему россиян пугают несуществующими штрафами за гирлянды и фейерверки

Зимой россиян, в том числе и жителей Рязани, действительно ждут штрафы за небезопасные фейерверки и нарушение тишины, но часть «страшилок» в СМИ про Новый год — откровенный фейк. Гирлянды на балконе и в подъезде, если они пожаробезопасны, никакими отдельными штрафами не караются, а истории про «запрет украшать фасад» сильно преувеличены.​ Об этом пишет «Царьград».

Где штраф — реальность

Эксперты по праву и ЖКХ напоминают: ответственность за пиротехнику в Новый год вполне реальная и довольно жёсткая.​

– За запуск салютов «во дворе» с нарушением правил, но без последствий, могут выписать штраф от 5 до 15 тысяч рублей для граждан.​

– Если залп привёл к пожару или лёгкому вреду здоровью, сумма уже вырастает до 40–50 тысяч рублей, причём параллельно придётся возмещать ущерб пострадавшим.​

– При тяжких последствиях, серьёзных травмах или крупном ущербе дело может дойти до уголовной статьи и лишения свободы до 5 лет.​

Отдельно действует региональный запрет на салюты: после 2022 года во многих субъектах власти ввели ограничения или полный запрет фейерверков, а при особом режиме (повышенная готовность, противопожарные меры) любое игнорирование запрета трактуется как нарушение общественного порядка. При этом в кодексах нет специальной «новогодней» статьи именно за салют как таковой — речь идёт о нарушении правил безопасности и общественного порядка.​

Закон о тишине и шумные вечеринки

Шум в новогоднюю ночь регулируется не отдельным «новогодним» законом, а обычными региональными нормами о тишине. В большинстве регионов тихий период – примерно с 23:00 до 7:00, и за громкую музыку, крики или затянувшиеся застолья возможны штрафы от 1 до 3–5 тысяч рублей.​

Есть и послабления: в Москве, Подмосковье, Санкт‑Петербурге и Татарстане действуют исключения для новогодней ночи, которые позволяют праздновать чуть свободнее и не получать штраф автоматически только за факт веселья после полуночи. При этом по общему правилу отвечает не тот сосед, который громче всех кричал, а собственник квартиры, если он не обеспечил порядок у себя дома.​

На практике полиция чаще ограничивается предупреждением: экипаж приезжает по вызову, требует прекратить шум, и на этом всё заканчивается. Чтобы реально оформить штраф именно за превышение уровня шума, нужны замеры Роспотребнадзора, а до такого формального сценария, по оценке экспертов, почти никогда не доходит.​

Мифы и фейки про новогодние штрафы

Председатель Союза жилищных организаций Константин Крохин говорит о целой «волне фейковых штрафов», которую подхватывают медиа и соцсети. Один из популярных страшилок – якобы обязательное согласование гирлянд в подъезде или на фасаде и штрафы за любое украшение.​

По словам эксперта, украшать подъезд, квартиру или свой балкон новогодними огоньками можно без всяких собраний собственников и дополнительных согласований, потому что это не перепланировка и не реконструкция дома. Важен только один момент: гирлянды и декор должны соответствовать правилам пожарной безопасности, не содержать легко воспламеняющихся материалов и быть технически исправными. Если эти условия соблюдены, человек вправе повесить световой декор и на балконе, и внутри подъезда.​

Что стоит запомнить к праздникам

– Реальны: штрафы и даже уголовная ответственность за небезопасную пиротехнику, особенно если есть пожар или пострадавшие.​

– Реальны: административные штрафы за ночной шум, размер и режим тишины зависят от региона.​

– Преувеличены или фейковые: рассказы про штрафы за гирлянды как «несогласованное использование фасада» и запрет на украшение балконов при соблюдении пожарной безопасности.​

Иными словами, Новый год по‑прежнему можно встречать с огоньками и весёлой компанией, но салюты лучше запускать строго по правилам и с оглядкой на региональные запреты, а громкость колонок – на терпение соседей и местный закон о тишине.​