В Рязани 6 февраля — самое резкое снижение температуры, 8 февраля — самое высокое давление.

В Рязанской области похолодание будет развиваться на фоне резкого роста атмосферного давления — до 775 мм ртутного столба. Метеочувствительным людям необходимо быть осторожнее. Такой прогноз дает руководитель лаборатории геохимии ландшафтов РГУ имени С. А. Есенина Сергей Тобратов.

Самое резкое снижение температуры ожидается в четверг, 6 февраля. Самое высокое давление — 8 февраля, самые низкие температуры — в воскресенье до -10°С в Рязани. На следующей неделе похолодание продолжится, но температуры начнут расти и временами будут становиться положительными.

Реклама

Сибирский антициклон, который придет в Рязанскую область во второй половине недели и принесет морозы, будет холодным только в нижней, приземной части (до высоты менее километра), а выше температура будет достаточно высокой (всего от -1°С до -2°С). Это приведет к тому, что морозы не будут жгучими и должны переноситься хорошо. Также это создаст условия для выраженного суточного хода температуры — морозными будут лишь ночи, а днем будет значительно теплее (от 0°С до -3°С). Ведь теперь уже и февральское солнце не только светит, но и греет в связи с глобальным потеплением.