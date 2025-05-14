5 представителей Рязанской области претендуют на звание «Город с самой интересной архитектурой»

Телеграм-канал «Проектная дирекция Минстроя России», рассказал о населённых пунктах Рязанской области, участвующих в народном голосовании в рамках проекта «Город с самой интересной архитектурой».

Рязань — один из древнейших городов России. Успенский собор — главный символ города и один из самых высоких соборов Древней Руси. Построен в стиле нарышкинского барокко. Здание интересно уникальной резьбой по белому камню. Привлекает своей необычной двухшатровой конструкцией Церковь Святого Духа — здание XVII века. Дворец князя Олега — самая большая постройка в исторической части Рязани. На крутом берегу реки Трубеж возвышается Преображенская церковь Спаса на Яру, построенная в архитектурном стиле «московское узорочье». Летний дом дворянского собрания — образец позднего деревянного зодчества, возведён в неорусском стиле, здание похоже на терем из сказки. Для прогулок хороша Мюнстерская улица с гостиничным комплексом в североевропейском стиле. Но главная прогулочная зона Рязани — Лыбедский бульвар с пешеходной зоной между улицей Горького и Рязанским цирком, она украшена цветниками и фонтанами, для отдыха установлены лавочки.

Касимов — город, в котором большая часть значимых построек создана по проектам местного архитектора-самоучки Ивана Гагина или при его участии. Для облика Касимова характерны колоннады и закруглённые ротонды особняков, массивные каменные ворота с русскими и татарскими орнаментами, затейливые узоры татарских лавок. Сохранились целые кварталы с застройкой XIX века, это практически город-музей под открытым небом. Множество строений XVIII–XIX веков сосредоточены на Соборной площади. Архитектурная доминанта центра — колокольня Вознесенского кафедрального собора. Интересна Петровская застава с ампирными колоннами на старом въезде в город со стороны Оки. Туристы также любят посещать Дом Баркова — образец купеческой аристократической усадьбы. Есть в городе Ханская мечеть и Текие Афган-Мухаммед султана — краснокирпичная двухкамерная усыпальница со сводчатыми перекрытиями.

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Спас-Клепики интересен купеческими особняками. Дом купца второй гильдии Андрея Петровича Попова считается самым большим дореволюционным зданием города и домом с самым большим в России числом наличников на фасаде в один ряд. Бывший дом купца Кирилла Масленникова выделяется архитектурой: лепными портиками на фасаде и декоративным фронтоном. Сохранилась Учительская школа, где в начале XX века учился Сергей Есенин. Сейчас в здании школы — музей поэта. Интересно посмотреть в городе деревянную церковь Николая Чудотворца и руины железнодорожного моста через реку Пру. Для прогулок и походов хорош национальный парк «Мещерский» площадью — более 100 тыс. га.

Фото: t.me/pdminstroy

Шацк в древности был известен, как «Шацкие ворота» — укрепление, преграждавшее степнякам путь вглубь страны. Интересен также своими храмами. В 1773 году на средства купца Леонида Милованова был построен Троицкий собор. Удивительна судьба у Собора Воскресения Христова, сегодня — это автовокзал. Сохранился Дом уездного врача Николая Никаноровича Алеева, построен по проекту знаменитого архитектора Фёдора Шехтеля. Также в Шацке и его окрестностях есть башня с частоколом, которая напоминает о том, что в прошлом город выполнял роль оборонительной крепости. Ещё можно посетить усадьбу Нарышкиных «Быкова гора» — деревянную барскую усадьбу со стрельчатыми окнами, полуколоннами, балконами и галереями.

Михайлов привлекает провинциальным модерном. Например, интересно посмотреть здание уездного земства 1912 года постройки. Музей фабрики «Михайловская кружевница», посвящён традиционному местному промыслу, отличительная черта которого — геометрический рисунок. Сохранилось Городище «Голубая гора» — археологический памятник XII–XIV веков, где находилось поселение славян-вятичей. Красив памятник Архангелу Михаилу — небесный покровитель города. Любят туристы и прихожане Церковь Рождества Богородицы и Храм Рождества Христова.