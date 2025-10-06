4 БПЛА уничтожены ночью над территорией Рязанской области

В течение прошедшей ночи дежурными средствами противовоздушной обороны был перехвачен и уничтожен 251 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией России и акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В ходе массированной ночной атаки 4 украинских беспилотника были перехвачены и уничтожены над территорией Рязанской области.

Наибольшее количество дронов было уничтожено над Крымом и Курской областью, а также над морскими акваториями.

Распределение уничтоженных БПЛА по регионам и акваториям:

62 БПЛА – над акваторией Черного моря.

40 БПЛА – над территорией Республики Крым.

34 БПЛА – над территорией Курской области.

30 БПЛА – над территорией Белгородской области.

20 БПЛА – над территорией Нижегородской области.

17 БПЛА – над территорией Воронежской области.

11 БПЛА – над территорией Краснодарского края.

По 8 БПЛА – над территориями Брянской и Тульской областей.

4 БПЛА – над территорией Рязанской области.

5 БПЛА – над акваторией Азовского моря.

По 2 БПЛА – над территориями Владимирской, Ивановской, Калужской, Тамбовской и Орловской областей.

По 1 БПЛА – над территорией Липецкой области и над Московским регионом.