4 БПЛА уничтожены ночью над территорией Рязанской области

В течение прошедшей ночи дежурными средствами противовоздушной обороны был перехвачен и уничтожен 251 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией России и акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
В ходе массированной ночной атаки 4 украинских беспилотника были перехвачены и уничтожены над территорией Рязанской области.
Наибольшее количество дронов было уничтожено над Крымом и Курской областью, а также над морскими акваториями.
Распределение уничтоженных БПЛА по регионам и акваториям:
62 БПЛА – над акваторией Черного моря.
40 БПЛА – над территорией Республики Крым.
34 БПЛА – над территорией Курской области.
30 БПЛА – над территорией Белгородской области.
20 БПЛА – над территорией Нижегородской области.
17 БПЛА – над территорией Воронежской области.
11 БПЛА – над территорией Краснодарского края.
По 8 БПЛА – над территориями Брянской и Тульской областей.
4 БПЛА – над территорией Рязанской области.
5 БПЛА – над акваторией Азовского моря.
По 2 БПЛА – над территориями Владимирской, Ивановской, Калужской, Тамбовской и Орловской областей.
По 1 БПЛА – над территорией Липецкой области и над Московским регионом.