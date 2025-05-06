2801 рязанец получил юбилейные выплаты к 80-летию Победы

В преддверии 80-летия Великой Победы Отделение Социального фонда России (СФР) по Рязанской области перечислило юбилейные выплаты 2 801 жителю региона. Общая сумма выплат превысила 167 миллионов рублей.

По 80 000 рублей получили 890 рязанцев — участников и инвалидов Великой Отечественной войны, вдов фронтовиков, блокадников, а также бывших несовершеннолетних узников концлагерей. Ещё 1 911 тружеников тыла получили по 55 000 рублей в знак признания их самоотверженного труда в годы войны, ставшего неотъемлемой частью истории Победы.

Юбилейные выплаты являются продолжением многолетней традиции. Ранее государственная поддержка оказывалась ветеранам к 65-й, 70-й и 75-й годовщинам Победы. В этом году некоторые ветераны получили юбилейные выплаты дополнительно к ежегодной праздничной выплате в размере 10 000 рублей, которую Отделение СФР по Рязанской области перечисляет участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.

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«Для Рязанской области, где каждый третий житель сражался на фронтах Великой Отечественной, память о подвиге — это не просто слова. Мы оперативно обеспечили перечисление средств, чтобы наши герои почувствовали внимание и заботу», — отметила заместитель управляющего Отделением СФР по Рязанской области Ирина Шитова.