Вторник, 6 мая, 2025
8.2 C
Рязань
Фотограф: Anna Tis: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/6799095/
ОбществоГлавные новости

2801 рязанец получил юбилейные выплаты к 80-летию Победы

Алексей Самохин

В преддверии 80-летия Великой Победы Отделение Социального фонда России (СФР) по Рязанской области перечислило юбилейные выплаты 2 801 жителю региона. Общая сумма выплат превысила 167 миллионов рублей.

По 80 000 рублей получили 890 рязанцев — участников и инвалидов Великой Отечественной войны, вдов фронтовиков, блокадников, а также бывших несовершеннолетних узников концлагерей. Ещё 1 911 тружеников тыла получили по 55 000 рублей в знак признания их самоотверженного труда в годы войны, ставшего неотъемлемой частью истории Победы.

Юбилейные выплаты являются продолжением многолетней традиции. Ранее государственная поддержка оказывалась ветеранам к 65-й, 70-й и 75-й годовщинам Победы. В этом году некоторые ветераны получили юбилейные выплаты дополнительно к ежегодной праздничной выплате в размере 10 000 рублей, которую Отделение СФР по Рязанской области перечисляет участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.

Реклама

«Для Рязанской области, где каждый третий житель сражался на фронтах Великой Отечественной, память о подвиге — это не просто слова. Мы оперативно обеспечили перечисление средств, чтобы наши герои почувствовали внимание и заботу», — отметила заместитель управляющего Отделением СФР по Рязанской области Ирина Шитова.

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info. Политика конфиденциальности

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.