28 октября на четырёх улицах Рязани отключат электричество

28 октября в Рязани на четырёх улицах отключат электричество. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Причина – ремонт на воздушной линии. Начнутся работы в 09.30 и завершатся к 15.00.

На это время без электроэнергии останутся следующие адреса:

улица Родниковая, дома с 3 по 11 (нечётная сторона),

улица Баженова, дома 2, д2 (ж2),

улица Голенчинское шоссе, дома 12, 12а,

улица Светлая, дома 4, 4 корп. 1, 5, 6 корп. 1, 7, 8 корп. 1, 9, 12, 12 корп. 1, 12 корп. 2, 14 корп. 1, 14 корп. 2, 16, 16 корп. 1, 16 корп. 2.

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