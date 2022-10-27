Четверг, 27 октября, 2022
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28 октября на четырёх улицах Рязани отключат электричество

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Изображение Pexels с сайта Pixabay

28 октября в Рязани на четырёх улицах отключат электричество. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Причина – ремонт на воздушной линии. Начнутся работы в 09.30 и завершатся к 15.00.

На это время без электроэнергии останутся следующие адреса:

  • улица Родниковая, дома с 3 по 11 (нечётная сторона),
  • улица Баженова, дома 2, д2 (ж2),
  • улица Голенчинское шоссе, дома 12, 12а,
  • улица Светлая, дома 4, 4 корп. 1, 5, 6 корп. 1, 7, 8 корп. 1, 9, 12, 12 корп. 1, 12 корп. 2, 14 корп. 1, 14 корп. 2, 16, 16 корп. 1, 16 корп. 2.

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