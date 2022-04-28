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Четверг, 28 апреля, 2022

28 апреля без холодной воды остались жители Рязани и Солотчи

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28 апреля без холодной воды остались жители Рязани и Солотчи

7info7
Информация об отключении воды

В четверг, 28 апреля, без холодной воды остались жители нескольких улиц Рязани и Солотчи. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

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Причина отключения – ремонт на водопроводе. Работы проводит МП «Водоканал Рязани».

До 14.00 воды не будет в посёлке Солотча по следующем адресам:

  • улица Владимирская, дома с 22 по 88, с 3 по 95 корп. 10, 95 корп. 11, дом 95 корп. 21, дом 95 корп. 24, дом 95 корп. 25;
  • улица Дунай, дома с 2 по 32, с 1 по 47;
  • улица Казанская, дома с 1 до 71, со 2 по 74.

До 13.00 без воды останутся следующие улицы Рязани:

  • улица Подгорная, дом 39;
  • улица Свободы, дом 24а, дом 26а;
  • улица Скоморошинская, дома с 18 по 24, дома с 19 по 25;
  • улица Щедрина, дом 54.
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В 17.00 холодное водоснабжение восстановят по следующим адресам:

  • улица Связи, дом 22;
  • улица Дружная, дом 2/14;
  • улица Качевская, дом 16/1, дом 18, дом 18а, дом 20, дом 22, дом 24/2, дом 26/1.

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