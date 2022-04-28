28 апреля без холодной воды остались жители Рязани и Солотчи

В четверг, 28 апреля, без холодной воды остались жители нескольких улиц Рязани и Солотчи. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

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Причина отключения – ремонт на водопроводе. Работы проводит МП «Водоканал Рязани».

До 14.00 воды не будет в посёлке Солотча по следующем адресам:

улица Владимирская, дома с 22 по 88, с 3 по 95 корп. 10, 95 корп. 11, дом 95 корп. 21, дом 95 корп. 24, дом 95 корп. 25;

улица Дунай, дома с 2 по 32, с 1 по 47;

улица Казанская, дома с 1 до 71, со 2 по 74.

До 13.00 без воды останутся следующие улицы Рязани:

улица Подгорная, дом 39;

улица Свободы, дом 24а, дом 26а;

улица Скоморошинская, дома с 18 по 24, дома с 19 по 25;

улица Щедрина, дом 54.

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В 17.00 холодное водоснабжение восстановят по следующим адресам:

улица Связи, дом 22;

улица Дружная, дом 2/14;