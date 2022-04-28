28 апреля без холодной воды остались жители Рязани и Солотчи

В четверг, 28 апреля, без холодной воды остались жители нескольких улиц Рязани и Солотчи. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
Причина отключения – ремонт на водопроводе. Работы проводит МП «Водоканал Рязани».
До 14.00 воды не будет в посёлке Солотча по следующем адресам:
- улица Владимирская, дома с 22 по 88, с 3 по 95 корп. 10, 95 корп. 11, дом 95 корп. 21, дом 95 корп. 24, дом 95 корп. 25;
- улица Дунай, дома с 2 по 32, с 1 по 47;
- улица Казанская, дома с 1 до 71, со 2 по 74.
До 13.00 без воды останутся следующие улицы Рязани:
- улица Подгорная, дом 39;
- улица Свободы, дом 24а, дом 26а;
- улица Скоморошинская, дома с 18 по 24, дома с 19 по 25;
- улица Щедрина, дом 54.
В 17.00 холодное водоснабжение восстановят по следующим адресам:
- улица Связи, дом 22;
- улица Дружная, дом 2/14;
- улица Качевская, дом 16/1, дом 18, дом 18а, дом 20, дом 22, дом 24/2, дом 26/1.