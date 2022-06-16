23 населённых пункта Шиловского района на несколько дней останутся без газа. Об этом проинформировали в пресс-службе ООО «Газпром Межрегионгаз Рязань».

Причина отключения — ремонтные работы на газопроводе.

Отключат газ 20 июня в 11.00 и восстановят к 05.00 24 июня в следующих населённых пунктах:

село Инякино;

село Ирицы;

село Надеино;

село Терехово;

село Боровое;

село Тырновое;

село Сельцо-Сергиевка;

село Аделино;

село Дубровка;

село Полтавка;

село Акулово;

село Наследничье;

Отключат газ 22 июня в 10.00 и восстановят к 12.00 26 июня в следующих населённых пунктах:

село Борки;

село Ерахтур;

село Нармушадь;

село Куземкино;

село Занино-Починки;

село Свинчус;

село Ладышкино;

село Рубецкое;

село Копаново;

село Большие Пекселы;