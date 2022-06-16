23 населённых пункта Шиловского района на несколько дней останутся без газа. Об этом проинформировали в пресс-службе ООО «Газпром Межрегионгаз Рязань».
Причина отключения — ремонтные работы на газопроводе.
Отключат газ 20 июня в 11.00 и восстановят к 05.00 24 июня в следующих населённых пунктах:
- село Инякино;
- село Ирицы;
- село Надеино;
- село Терехово;
- село Боровое;
- село Тырновое;
- село Сельцо-Сергиевка;
- село Аделино;
- село Дубровка;
- село Полтавка;
- село Акулово;
- село Наследничье;
Отключат газ 22 июня в 10.00 и восстановят к 12.00 26 июня в следующих населённых пунктах:
- село Борки;
- село Ерахтур;
- село Нармушадь;
- село Куземкино;
- село Занино-Починки;
- село Свинчус;
- село Ладышкино;
- село Рубецкое;
- село Копаново;
- село Большие Пекселы;
- село Малые Пекселы.