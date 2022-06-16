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Четверг, 16 июня, 2022

23 населённых пункта Шиловского района на несколько дней останутся без газа

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23 населённых пункта Шиловского района на несколько дней останутся без газа

23 населённых пункта Шиловского района на несколько дней останутся без газа. Об этом проинформировали в пресс-службе ООО «Газпром Межрегионгаз Рязань».

Причина отключения — ремонтные работы на газопроводе.

Отключат газ 20 июня в 11.00 и восстановят к 05.00 24 июня в следующих населённых пунктах:

  • село Инякино;
  • село Ирицы;
  • село Надеино;
  • село Терехово;
  • село Боровое;
  • село Тырновое;
  • село Сельцо-Сергиевка;
  • село Аделино;
  • село Дубровка;
  • село Полтавка;
  • село Акулово;
  • село Наследничье;

Отключат газ 22 июня в 10.00 и восстановят к 12.00 26 июня в следующих населённых пунктах:

  • село Борки;
  • село Ерахтур;
  • село Нармушадь;
  • село Куземкино;
  • село Занино-Починки;
  • село Свинчус;
  • село Ладышкино;
  • село Рубецкое;
  • село Копаново;
  • село Большие Пекселы;
  • село Малые Пекселы.
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