217 нарушений правил безопасности на воде выявили на рязанских водоемах

Инспекторы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Рязанской области совместно с представителями средств массовой информации провели рейд по безопасности на водоемах. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Отмечается, с начала навигационного периода выявлено 217 нарушений, составлено 217 протоколов на общую сумму 1 006 100 руб. В большинстве своем они связаны с нарушениями правил безопасности на воде. Также составлено 54 протокола об отстранении управления маломерным судном, в том числе отстранение от управления маломерными судами лиц, находящихся в состоянии опьянения.

В очередном таком рейде инспекторы обнаружили два маломерных судна, у владельцев проверили документы и еще раз напомнили правила навигации и безопасного поведения на водоемах.