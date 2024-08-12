16-летний зацепер потерял ногу, попав под электричку «Москва-Рязань»

Электричка «Москва-Рязань» сбила парня-зацепера, в результате чего 16-летнему экстремалу отрезало ногу. О трагедии написала кассир контроллер на Московском участке в группе «Новости Рязани ВКонтакте.

Инцидент произошел в воскресенье, 11 августа, между остановками Конев-бор и Хорошово. Электричка экстренно остановилась, после чего пассажиры подняли парня в вагон. Он не только потерял ногу, но получил открытую черепно-мозговую травму.

Автор поста рассказывает, что пострадавшему помогали многие пассажиры: они давали футболки, ремни, воду, а первую помощь оказал мужчина, который ехал с СВО.

Кадры спасения 16-летнего подростка опубликовали РЗН.Инфо. Снимки прислали читатели редакции.