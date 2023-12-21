14 сельских почтовых отделений открыли в Рязанской области после модернизации

Почта открыла после модернизации 14 сельских отделений в Рязанской области, сообщила пресс-служба регионального отделения Почты России.

Всего в 2023 году в Рязанской области проходит модернизация 30 отделений. Почта проводит её по поручению Президента России Владимира Путина и при поддержке партии «Единая Россия».

Почта не только отремонтировала помещения и сделала их доступнее для маломобильной категории граждан, но и запустила в отделениях новые, востребованные на сельских территориях услуги. Например, клиенты на почте могут подтвердить или восстановить учётную запись на портале государственных услуг, воспользоваться его сервисами и распечатать необходимые документы, получить юридически значимую корреспонденцию в цифровом формате.

Во всех обновлённых отделениях появился «уголок здоровья», в котором клиенты смогут самостоятельно проверить показатели здоровья: измерить давление, уровень кислорода в крови, температуру тела.

Модернизация сети и ремонт отделений позволяют повысить доступность услуг и качество обслуживания в сельских населённых пунктах.

В 2023 году модернизация отделений проходит в населённых пунктах: Агро-Пустынь (390522), Заборье (390523), Заокское (390536) в Рязанском районе; Екшур (391022) в Клепиковском районе; Кузьминское (391103) и Ходынино (391134) в Рыбновском районе; Рязанские Сады (391176), Ершово (391182), Истье (391191) и Гребнево (391192) в Старожиловском районе; Незнаново (391231) в Кораблинском районе; Аладьино (391400) в Чучковском районе; Сотницыно (391456) в Сасовском районе; Путятино

(391480) и Песочня (391487) в Путятинском районе; Каверино (391562) в Шацком районе; Нестерово (391621) в Пителинском районе; Трепольский (391700) в Михайловском районе; Захарово (391740) в Захаровском районе; Чернава (391772) в Милослалвском районе; Ильинка (391822), Лопатино (391831), Вослебово (391833), Вердерево (391834), Чулково (391843) в Скопинском районе; Борец (391875) и Алексеевка (391888) в Сараевском районе; Покровское ((391923) и Смолеевка (391930) в Ухоловском районе; Морозовы Борки (391950) в Сапожковском районе.