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Суббота, 25 июня, 2022

11-летнего велосипедиста в Рязани сбил 83-летний пенсионер

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7info

11-летнего велосипедиста в Рязани сбил 83-летний пенсионер

Региональное управление Госавтоинспекции сообщило подробности ДТП в Рязани, в результате которого пострадал 11-летний ребёнок. Ранее сообщалось, что ДТП случилось в Дядькове.

25 июня в 10.40 на улице Большой в Рязани 83-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106 совершил наезд на переезжавшего дорогу на велосипеде по нерегулируемому пешеходному переходу 11-летнего ребенка. Мальчик получил травмы, госпитализирован.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

женщина, ставшая очевидцем ДТП, рассказала о случившемся порталу YA62.ru. По её словам, пожилой мужчина, ехавший на красной «шестёрке», перепутал педали. Мальчик в этом время шёл по переходу. Перед этим ребёнок слез с велосипеда.

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