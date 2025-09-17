Журналисты узнали детали работы службы безопасности Кадырова

Сотрудники ГТРК «Вайнах» опубликовали видео, на котором можно увидеть работу службы безопасности главы Чечни Рамзана Кадырова.

Журналисты показали, что его сопровождали не менее десяти охранников. Среди них: телохранители в костюмах, бойцы в камуфляже и сотрудники безопасности в черной одежде.

При этом секьюрити держали в руках дипломаты. На отдалении от Кадырова перемещались люди в черном — они общались по рации и изучали местность.

Кроме того, предположительно, неподалеку от главы Чечни находился мужчина с оружием, напоминающем штурмовую винтовку.

Также Кадырова сопровождал его сын Адам, возглавляющий службу безопасности отца.