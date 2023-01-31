Вторник, 31 января, 2023
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Жительницу Касимова задержали за  надпись в женском туалете ТЦ

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Жительницу Рязанской области задержали за надпись в женском туалете торгового центра «Кротберс» в Касимове. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

По информации источника, задержанной 44 года, её зовут Юлия. Женщине грозит штраф в 50 тысяч рублей за дискредитацию Вооружённых сил России.

Сам инцидент случился 28 января, через два дня Юлию задержали полицейские. Надпись жительница Касимова нанесла на внутреннюю часть двери кабинки.

Нашли женщину с помощью камеры видеонаблюдения, установленной в коридоре. На записи видно дверь кабинки: сначала чистую, затем с незаконной записью.

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