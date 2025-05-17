Жительница Рязани пожаловалась на агрессивных бродячих собак в Лесопарке

В Рязани местная жительница рассказала о случаях агрессивного поведения бездомных собак в Лесопарке. Пост опубликовал телеграм-канал «RZN LIFE | ЖИЗНЬ РЯЗАНИ | РЯЗАНЬ».

По словам пользовательницы Сети, во время прогулки она стала свидетельницей нескольких инцидентов, когда животные набрасывались на прохожих, пугали детей.

Сначала, как утверждает женщина, бродячие собаки облаяли велосипедиста. Затем животные приблизились к отцу с дочерью, которая каталась на роликах. Ребёнок расплакался от страха, мужчина пытался заслонить её собой, собаки лаяли у ног. Подобные случаи происходили, по словам рязанки, не один раз за короткий промежуток времени.

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Особое внимание женщина обратила на то, что у собак были пластиковые бирки на ушах — это может свидетельствовать о том, что животные прошли процедуру отлова, стерилизации и возвращения в среду обитания по муниципальной программе. По мнению рязанки, подобные меры не гарантируют безопасность граждан.

Женщина напомнила: лесопарк — зона отдыха горожан, особенно семей с детьми. На территории расположено множество детских площадок, и подобные ситуации вызывают обеспокоенность у родителей. Она обратилась к представителям власти с вопросом, кто контролирует ситуацию с безнадзорными животными в местах массового отдыха.