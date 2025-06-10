Жительница Касимова незаконно получила выплата на 300 тысяч рублей

Рязанскими следователями возбуждено уголовное дело о мошенничестве при получении выплат. Об этом сообщает СК России по Рязанской области.

В отношении 34-летней жительницы Касимовского района Рязанской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве при получении выплат в крупном размере (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ).

По данным следствия, подозреваемая в 2023 году обратилась в территориальный отдел социальной защиты населения с заявлением о рассмотрении ее в качестве кандидата на оформление социального контракта для осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности, в котором она умышленно указала заведомо ложные сведения о том, что ее семья является малоимущей. Данное заявление на основании представленных документов было удовлетворено, и подозреваемой перечислены денежные средства.

Таким образом, подозреваемая незаконно получила денежные выплаты на сумму 300 тысяч рублей.

В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.