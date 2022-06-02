Житель Рязани задержан за жестокое убийство собаки в парке

В Северодвинске за жесткое убийство собаки задержан мужчина. По информации местных СМИ, он приехал в Архангельскую область из Рязани.

Подробности инцидента сообщила пресс-служба регионального УМВД.

38-летний рязанец приехал в Северодвинск работать на одном из градообразующих предприятий. В парке рядом с заводом в минувшие выходные обнаружили повешенную на дереве собаку.

Полицейские установили подозреваемого в жестоком убийстве. По предварительной информации, злоумышленник поселился в квартире своего приятеля. Собака в первый день испортила вещи рязанца, затем в течение месяцев мужчины конфликтовали из-за поведения животного.

28 мая нетрезвый рязанец после очередной ссоры вывел собаку в парк и повесил на дереве, используя поводок.

Правоохранители завели уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ о жестоком обращении с животными. Максимальное наказание по ней — 3 года лишения свободы.