Правоохранители были практически сразу убеждены, что пропавший в Чучкове таксист исчез не по банальной причине. Об этом ИД «Пресса» рассказал руководитель Шиловского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Рязанской области полковник юстиции Алексей Минашкин.

Сообщение о пропаже пенсионера, занимавшегося частным извозом, поступило в полицию 11 декабря. Родственники рассказали, что мужчина уехал днём ранее, а после 17 часов перестал выходить на связь.

Во время проверки во дворе родительского дома пропавшего на улице Кирова нашли кровь. Также было понятно: человека волочили по земле.

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Позже на расстоянии 800 метров от дома по дороге на село Остро-Пластиково справа от обочины обнаружили обгоревший труп. Тело было обложено покрышками. Машину убитого обнаружили в полутора километрах от этого места.

Преступников ищут. Помочь выйти на подозреваемых могут биологические следы, оставленные в салоне машины убитого.