Женщина-водитель получила травмы в ДТП в Скопине

В Скопине произошло ДТП с участием двух автомобилей. Подробности сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.
4 августа около 23:20 в городе Скопин, вблизи дома №48 по улице Пушкина, произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, 23-летний водитель автомобиля Opel Astra столкнулся с автомобилем ВАЗ-2114, за рулём которого находилась 48-летняя местная жительница.
В результате аварии водитель ВАЗ-2114 обратилась за медицинской помощью.
По факту происшествия проводится проверка.