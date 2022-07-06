Железнодорожный маршрут, связывающий пригороды, запустят в Нижнем Новгороде

Первая линия Нижегородских центральных диаметров — пригородного железнодорожного движения — будет запущена в июле, сообщила пресс-служба Волго-Вятской пригородной пассажирской компании.
Сейчас все пригородные поезда имеют конечную остановку на станции Нижний Новгород — Московский. Жителям Бора для того, чтобы попасть в аэропорт, приходится доезжать до Московского вокзала и дальше пересаживаться на другую электричку до станции Нижний Новгород — Стригино. Новый маршрут Нижегородских центральных диаметров «Моховые Горы — Проспект Гагарина» предполагает промежуточную остановку на Московском вокзале и следование одним составом до проспекта Гагарина через микрорайон Сортировочный, аэропорт, Кудьму и Окский берег.
Отмечается, что на первом этапе по маршруту НЦД будут курсировать три поезда, сообщает РИА Новости.