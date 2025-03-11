«Зелёный сад» подарил квартиры выдающимся спортсмену и тренеру

Строительная компания совместно с правительством и губернатором Рязанской области продолжает поощрять лучших жителей нашего региона. В офисе «Зелёного сада» были подписаны договоры о передаче двухкомнатных квартир каноисту сборной России, мастеру спорта международного класса, участнику Олимпиады 2024 года Захару Петрову и тренеру высшей категории, спортивному судье всероссийской квалификации Владимиру Петровичу Клинову.

— Мы вам сегодня дарим квартиру и надеемся, что вы будете там жить, — сказал управляющий директор ГК «Зелёный сад» Андрей Оришкевич. — Жилой комплекс Skyline — патриотичный дом, украшенный соответствующей символикой. Мы думаем, что вы станете достойным примером для жителей всего микрорайона Приокский, в буквальном смысле поведёте молодых рязанцев за собой.

Сейчас завершаются работы по строительству и благоустройству второй очереди жилого комплекса. В считанные месяцы новосёлы получат ключи и смогут заселиться в квартиры.

О подарке от облправительства и «Зелёного сада» Владимир Клинов узнал достаточно давно. Но только после подписания договора тренер осознал реальность происходящего. За свою полувековую карьеру он воспитал 37 мастеров спорта, двух мастеров спорта международного класса и одного заслуженного мастера спорта. Два его ученика, Николай Липкин и Захар Петров, стали неоднократными победителями чемпионатов Европы и мира. Также в 2024 году Захар принял участие в парижской Олимпиаде.

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— Я живу в Касимове, являюсь тренером спортшколы «Лидер», занимаюсь с ребятами от мала до велика. Ищу таланты и веду их к спортивному Олимпу, — рассказал о себе Владимир Клинов.

А также поделился секретом, как отбирает учеников. Важны не только внешние данные вроде высокого роста или размаха рук. Главное — бойкий характер и огоньки в глазах. Когда-то именно таким мальчишкой к тренеру пришёл Захар Петров. Известие о том, что ему будет вручена квартира, застало молодого человека на спортивных сборах в ЮАР.

— Конечно, захотелось вернуться в Россию и узнать, какую именно квартиру подарят, — признался Захар. — Но одновременно появилась новая мотивация. Хочется ещё больше работать, чтобы быть достойным, улучшить собственные результаты. Сам я из Касимовского района, и квартира в Рязани станет для меня вторым домом, куда быстрее и удобнее добираться.

Совсем недавно «Зелёный сад» подарил квартиру в том же ЖК Skyline лучшему учителю области 2024 года. Так что выдающиеся спортсмен и тренер будут соседствовать с педагогом. Управляющий директор строительной компании Андрей Оришкевич подчеркнул, что таким образом в отдельно взятом районе Рязани создаётся пространство, где живут люди, на которых хочется равняться и которые станут примером для новых поколений.

«Зелёный сад» обязательно продолжит традицию поощрения рязанцев, прославляющих наш регион.