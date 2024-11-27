Заслуживает ли Рязанская область «Золотого катка»? 

В середине прошлой недели Рязанскую область на федеральном уровне назвали одним из лидеров по реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Причем столь высокая оценка не ограничилась словами. Зампред российского правительства Марата Хуснуллин вручил вице-губернатору Артему Бранову специальную награду — «Золотой каток.

Это событие не имело большого резонанса в соцсетях, потому как мало кому известны критерии отбора лучших регионов, да и сколько призов не присуждай, качество многих дорог в области порождает немало негативных эмоций.

Одна из восемнадцати

Впрочем, Рязанская область получила каток впервые, и это не только свидетельство успешной работы дорожников, но и знак благожелательного отношения влиятельных федеральных чиновников к руководству региона. Заметим, что аналогичных наград в этот раз удостоились еще 17 субъектов РФ.

Если же говорить о критериях, по которым выбирают «отличников», то они достаточно жесткие. На федеральном уровне качество и объемы оценивают по двум годам (прошедший и текущий). Претендовать на «Золотой каток» можно при достижении целевых показателей нацпроекта, то есть выполнении планов по ремонту и строительству, грамотном информационном сопровождении, а значит, регулярным публикациям в СМИ о ходе работ, и высокой исполнительской дисциплине, то есть своевременному освоению поступивших в бюджет денег в полном объеме. Не исключено, что именно из-за нерасторопности чиновников при целевом использовании казенных средств наш регион еще несколько лет назад считался аутсайдером в реализации дорожного нацпроекта.

Транш освоен, чиновник спокоен…

Помнится, в 2020 году часть федеральных средств, выделенных Рязанской области (речь в данном случае шла о 377 миллионах рублей), осталась не освоена из-за затянувшейся разработки проектной документации. Невостребованные деньги пришлось вернуть в казну.

Видимо, сейчас в облправительство следит за расходованием траншей более строго. Не случайно в декабре 2023 года были отменены три тендера на строительство Южного обхода Рязани на общую сумму 34 млрд рублей. Тогда уже упомянутый вице-губернатор Бранов объяснил это решение тем, что бюджет следующего года обещает быть сложным. Иными словами, в облправительстве решили не рисковать, ведь 100 процентной гарантии получения обозначенной суммы не было.

Конечно, глядя на многие дороги, идущие по нецентральным улицам или на те, что ведут во дворы, многие рязанцы могут иронично улыбнуться, прочитав известие о получении «Золотого катка». Но и здесь есть важное «но».

Шанс на господдержку

Отбор автодорог, которые будут приводить в порядок в рамках нацпроекта, идет сразу по нескольким специальным критериям: состояние покрытия, интенсивность движения, обеспечение связи с соседними регионами, обеспечение подъезда к транспортным узлам (аэропорт, ж / д станция); туристические направления; подъезды к населенным пунктам с высокой интенсивностью движения. Получается, что внутриквартальные дороги в этот перечень явно не входят. Но деятельным рязанцам не стоит унывать, ведь в регионе уже 7 лет работает программа поддержки местных инициатив, по которой ежегодно несколько десятков идей, предложенных жителями, воплощаются в жизнь. Чтобы получить реальный шанс на господдержку, собственникам жилья достаточно предложить описание проекта, примерную смету и собрать 5 процентов от предположительной стоимости задуманного.

В Рязани чтобы стать участником отбора, нужно обратиться в ресурсный центр «ДОМ ТОС» по адресу: ул. Каширина, д. 1, 3 этаж, или по телефону: 29-48-16.