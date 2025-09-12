Заседание Клуба политологов состоялось в Общественном штабе по наблюдению за выборами

В пятницу, 12 сентября, состоялось заседание Клуба политологов в рязанском общественном штабе по наблюдению за выборами. Участие в нём принял первый заместитель председателя правительства Рязанской области Денис Боков.

В заседании также приняли участие министр территориальной политики региона области Жанна Фомина, председатель Избирательной комиссии Рязанской области Андрей Сидоренко, председатель региональной Общественной палаты Наталья Гришина, члены Общественного штаба по наблюдению за выборами, студенты РГУ имени С.А. Есенина. Заседание провел координатор Клуба политологов, председатель Рязанского регионального отделения Российского общества политологов Юрий Мостяев.

Первый заместитель Председателя Правительства Рязанской области Денис Боков подчеркнул важность работы Общественного штаба и Клуба политологов на все этапах выборного процесса. «Хочу отметить принцип, которому мы все должны следовать, – принцип открытости. Вся деятельность Общественного штаба, Клуба политологов, Избиркома направлена на то, чтобы выборы 12, 13 и 14 сентября прошли максимально прозрачно для каждого гражданина Рязанской области», – отметил он.

Председатель Избирательной комиссии Рязанской области Андрей Сидоренко проинформировал собравшихся о том, что 12 сентября все 963 участка были открыты в 8:00. Численность зарегистрированных избирателей на момент открытия составила 867 591 человек. До начала голосования нарушений избирательного законодательства не зафиксировано. От кандидатов назначено 110 наблюдателей, 1721 – от четырех избирательных объединений, 1966 – от Общественной палаты Рязанской области. По состоянию на 10:00 явка по региону составила 2,78%.

В ходе заседания было отмечено, что в период подготовки к выборам не было зафиксировано инцидентов, которые могли поставить под сомнение законность избирательного процесса. Действует сайт Независимого общественного мониторинга, на территории 170 участков установлены камеры видеонаблюдения. Члены Клуба политологов обсудили прогнозы по явке избирателей, стратегию партий-участниц избирательного процесса.

Следующее заседание Клуба политологов Рязанской области состоится в воскресенье, 14 сентября, где обсудят предварительные результаты голосования в регионе (12+).