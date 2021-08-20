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Пятница, 20 августа, 2021
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Зампред правительства назвал источник вони в Рязани

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Зампред правительства назвал источник вони в Рязани

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Источник неприятного запаха в Рязани находится в полях у деревни Синец Рязанского района. Об этом в пятницу, 20 августа, сообщил зампред правительства Рязанской области Дмитрий Филиппов.

По словам чиновника, с 14 по 19 августа Минприроды круглосуточно отслеживало показатели стационарных постов, проводило регулярные замеры и отборы проб воздуха передвижными лабораториями.

Территория, на которой находится источник вони, под контролем федерального экологического надзора. В Рязанской области его осуществляет Приокское межрегиональное управление Росприроднадзора.

— Управление Роспотребнадзора по Рязанской области организует внеплановую проверку предприятия, — написал Филиппов.

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