За выходные в Рязани полицейские задержали 150 граждан

За прошедшие выходные в Рязани правоохранительные органы задержали 150 граждан. Об этом сообщает пресс-служба областного Управления МВД.

В течение пятницы и выходных дней сотрудники полиции провели ряд профилактических мероприятий для обеспечения правопорядка. В результате оперативных действий 150 человек были доставлены в ОВД.

Кроме того, в Рязани удалось выявить и пресечь 11 случаев нарушения миграционных правил. Ещё 37 подобных нарушений зарегистрировали в районах области, среди которых Рязанский, Сараевский, Касимовский, Рыбновский, Сасовский, Ухоловский и Спасский.