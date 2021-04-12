За сутки вода в Оке в Рязани поднялась на 12 сантиметров

Уровень воды в реке Оке в черте Рязани составляет 437 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста. За сутки вода поднялась на 12 сантиметров, сообщила пресс-служба рязанского ГУ МЧС России.
У старой Рязани уровень воды – 435 см, поднялась на 4 см.
Касимов – 453 см, 65 см.
Мокша, Кадом – 517 см, 34 см.
Проня, Быково – 302 см, 33 см.
Пра, Деулино – 251 см, 14 см.
Ранова, Троица – 648 см, минус 33 см.
Вёрда, Скопин – 156 см, минус 8 см.
В Рязанской области подтоплено 9 низководных мостов, участок автодороги Рязань – Заокское – Коростово, 28 приусадебных участков.