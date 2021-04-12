12.6 C
Рязань
Понедельник, 12 апреля, 2021
На главнуюНовости погоды
Новости погодыНовости РязаниОбщество

За сутки вода в Оке в Рязани поднялась на 12 сантиметров

7info
- Advertisement -

Уровень воды в реке Оке в черте Рязани составляет 437 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста. За сутки вода поднялась на 12 сантиметров, сообщила пресс-служба рязанского ГУ МЧС России. 

У старой Рязани уровень воды – 435 см, поднялась на 4 см. 

Касимов – 453 см, 65 см. 

Мокша, Кадом – 517 см, 34 см. 

Проня, Быково – 302 см, 33 см. 

Пра, Деулино – 251 см, 14 см. 

Ранова, Троица – 648 см, минус 33 см. 

Вёрда, Скопин – 156 см, минус 8 см. 

В Рязанской области подтоплено 9 низководных мостов, участок автодороги Рязань –  Заокское – Коростово, 28 приусадебных участков. 

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнёров

Читайте также

Оставайтесь с нами

321ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,537ЧитателиЧитать
spot_img

Последние новости

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]