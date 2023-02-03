Пятница, 3 февраля, 2023
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За изнасилование девушки в Туме преступник получил 15 лет колонии строго режима

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Собранные Касимовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении жителя Владимирской области, 1991 года рождения, ранее судимого за убийство. Суд признал мужчину виновным в изнасиловании с причинением тяжкого вреда здоровью пострадавшей (п.п. «а», «б» ч.3 ст. 131, п. п. «а», «б» ч. 3 ст. 132 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Преступление совершено в посёлке Тума Клепиковского района 17 июля 2022 года. Нетрезвый обвиняемый напал на незнакомую несовершеннолетнюю девушку и изнасиловал, угрожая убить. Также преступник совершил иные насильственные действия сексуального характера.

Оперативники задержали подозреваемого в кратчайшее время. До суда он находился в СИЗО.

В качестве наказания насильник получил 15 лет и 3 месяца колонии строго режима. Также он выплатит потерпевшей миллион рублей.

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