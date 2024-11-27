За год в Рязани более 9 километров дорог отремонтировали по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»

В Рязани в 2024 году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировали более 9 км городских дорог. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Среди ключевых обновленных объектов проекта автодорога по улице Энгельса (1654 м), участок автомобильной дороги по улице Центральная от дома №2 до дома №64 (825 м), автодорога по улице Костычева (468 м).

Отмечается, что на этих участках полностью обновили дорожное покрытие, отремонтировали тротуары, заменили бортовой камень, установили дорожные знаки и нанесли разметки.

Также в Рязани капитально отремонтировали дорогу от Восточной окружной до оврага в поселке Карцево общей протяженностью 3162 метра. В перечень объектов нацпроекта также входит ремонт моста через реку Лыбедь на автомобильной дороге по улице Маяковского. Протяженность моста составляет 30,1 погонный метр.