Заблудившихся на Колыме туристов оштрафуют за нарушение самоизоляции

К административной ответственности привлекут туристов, нарушивших режим самоизоляции. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Магаданской области.
Известно, что туристы отправились в район Марчеканской сопки и заблудились из-за метели. Они сами сообщили об этом по сотовому телефону. На место происшествия прибыли спасатели и нашли людей. Медицинская помощь им не потребовалась.
Сообщается, что на каждого из 14 участников группы уже составили протоколы. Им грозят штрафы до тридцати тысяч рублей.
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