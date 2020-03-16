«Яндекс» оснастил онлайн-карту рекомендациями по профилактике COVID-19

Рекомендации по профилактике COVID-19 и последние новости о пандемии можно узнать, пользуясь онлайн-картой от «Яндекса». Данные функции доступны для пользователей на отдельной странице сервиса.

Ранее мы писали, что «Яндекс» разработал онлайн-карту, которая показывает динамику заболеваемости коронавирусом. Сервис работает с актуальной информацией и демонстрирует данные со всего мира.

Во время составления карты специалисты воспользовались информацией от Роспотребнадзора и Университета Джонса Хопкинса в США. Главная «фишка» новинки – детализированная карта РФ с показом конкретных субъектов, сообщает РЕН ТВ.