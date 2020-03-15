Онлайн-карта «Яндекс» покажет распространение COVID-19 в РФ

Компания «Яндекс» выпустила новую карту, работающую в онлайн-режиме. Она показывает, как коронавирус распространяется по всему миру «здесь и сейчас».

Сервис работает, пользуясь информацией, взятой у Роспотребнадзора. Главная «фишка» карты – отображение новых случаев заболеваний и их число по конкретным субъектам РФ.

Напомним, что 15 марта на территории Российской Федерации нашли еще четырех инфицированных COVID-19 людей. Трое заболевших были найдены в Московской области. Еще одного зараженного нашли в Тюменском регионе. В общей сложности в России коронавирус подхватили уже 64 человека, сообщает РЕН ТВ.