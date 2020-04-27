Гинекологу-шантажисту грозит наказание за «консультацию» в Сети

В Калуге сотрудники полиции заинтересовались гинекологом, вероятной жертвой которого стала местная жительница, решившая показаться врачу в период самоизоляции. Об этом пишет НТВ.
Женщина обратилась в частную клинику к гинекологу. Ей перезвонил мужчина, который представился врачом Арнольдом Карапетяном, и предложил консультацию онлайн с осмотром.
«Я установила камеру, он мне сказал, какую принять позу, чтобы ему было видно ту проблему, которая у меня была. Чтобы на окнах не было штор, чтобы лучше было видно, освещение включить», – рассказала пациентка.
Сообщается, что после осмотра медик потребовал перевести ему на карту крупную сумму. При отказе сделать это он пригрозил опубликовать видео с участием женщины в общем доступе в Сети.
Отметим, что пациентка на шантаж не поддалась и успела только оплатить прием. Вместе с адвокатом она намерена написать заявление в полицию.
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