Гинекологу-шантажисту грозит наказание за «консультацию» в Сети

В Калуге сотрудники полиции заинтересовались гинекологом, вероятной жертвой которого стала местная жительница, решившая показаться врачу в период самоизоляции. Об этом пишет НТВ.

Женщина обратилась в частную клинику к гинекологу. Ей перезвонил мужчина, который представился врачом Арнольдом Карапетяном, и предложил консультацию онлайн с осмотром.

«Я установила камеру, он мне сказал, какую принять позу, чтобы ему было видно ту проблему, которая у меня была. Чтобы на окнах не было штор, чтобы лучше было видно, освещение включить», – рассказала пациентка.