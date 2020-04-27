Понедельник, 27 апреля, 2020
9.4 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Гинекологу-шантажисту грозит наказание за «консультацию» в Сети

Никита Брыкин

День вахтовика в России

В этот день
27 апреля в России отмечается профессиональный праздник тружеников вахтового метода – День вахтовика. Считается, что впервые этот день был...
Узнать больше

В Москве два подростка попробовали наркотики и умерли

Новости мира
21 апреля на лестничной площадке многоэтажки в Москве нашли трупы двух юношей. ЧП произошло на Ленинском проспекте. После этого...
Узнать больше

Рамзан Кадыров побрился налысо

Власть
Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо. Об этом сообщает «Грозный-информ».  Накануне Кадыров, отвечая на вопрос жителя Чечни, что делать,...
Узнать больше
-

В Калуге сотрудники полиции заинтересовались гинекологом, вероятной жертвой которого стала местная жительница, решившая показаться врачу в период самоизоляции. Об этом пишет НТВ.

Женщина обратилась в частную клинику к гинекологу. Ей перезвонил мужчина, который представился врачом Арнольдом Карапетяном, и предложил консультацию онлайн с осмотром.

«Я установила камеру, он мне сказал, какую принять позу, чтобы ему было видно ту проблему, которая у меня была. Чтобы на окнах не было штор, чтобы лучше было видно, освещение включить», – рассказала пациентка.

Сообщается, что после осмотра медик потребовал перевести ему на карту крупную сумму. При отказе сделать это он пригрозил опубликовать видео с участием женщины в общем доступе в Сети.

Отметим, что пациентка на шантаж не поддалась и успела только оплатить прием. Вместе с адвокатом она намерена написать заявление в полицию.

‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязанской области пропала 78-летняя женщина

Новости Рязани
Поисковики сообщают, что в день пропажи на Нине Михайловне были серая куртка, шапка такого же цвета, а также брюки и ботинки чёрного цвета.
Узнать больше

В Рязани благоустраивают пять дворов

Новости Рязани
В Рязани на пяти дворовых территориях ведутся работы по благоустройству. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. Подрядные организации работают...
Узнать больше

В Рязани временно отключат электричество

Новости Рязани
Во вторник, 28 апреля, из-за проведения работ на воздушной лини в Рязани отключат электричество в посёлке Качево и деревне Мордасово. Об этом...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

«Капитал — Строитель Жилья!» признан системообразующим предприятием Российской экономики

Новости Рязани
Рязанский застройщик «Капитал - Строитель Жилья!» включён в перечень системообразующих предприятий Российской экономики. По словам Владимира Якушева, (министр строительства...
Узнать больше

В Рязанской области выявлено более 80 новых случаев коронавируса

Коронавирус
В понедельник, 27 апреля, в Рязанской области подтвердились 85 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Эта информация появилась на сайте Стопкоронавирус.РФ, публикующем официальную...
Узнать больше

Рязанцам покажут большой театральный капустник

Культура
В понедельник, 27 апреля, рязанские театралы смогут встретиться с любимыми артистами. Четыре рязанских театра снова соберутся вместе, чтобы поставить спектакль по техзаданию....
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Лариса Дуденкова: Рязанцы трезво оценили нынешнюю экономическую ситуацию и предпочли продолжить хранить деньги в банке

Акценты
Пандемия коронавируса затронула все сферы экономики, в том числе и сферу банковского бизнеса. О том, как в условиях сложной эпидемиологической обстановки работают кредитные организации...
Узнать больше

Слава земли Рязанской. Учёные и изобретатели

Акценты
Рязань – родина многих известных учёных и изобретателей. Они не только совершили открытия в самых разных областях науки, но и нашли практическое...
Узнать больше

Как читать новости, чтобы они не раздражали

Акценты
"СМИ нагнетают", "СМИ раздувают", "СМИ сеют панику", "Да разогнать все эти СМИ, достали уже"… Сегодня каждый второй считает своим долгом посвятить никчемности...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+