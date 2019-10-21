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Волшебные глаза и фигура: модель из Беларуси поражает своей красотой

Родившаяся в 1998 году на территории Беларуси модель покорила Сеть своей красотой. Девушка не просто хвастается шикарной фигурой, но и завораживает фанатов глазами.

Речь идет о Полине Малиновской. Модель живет на территории Италии и уже успела добиться большой популярности. Она сотрудничает с крупной американской компанией Revolve. В Инстаграме у девушки откровенные кадры и более 700 000 подписчиков, число которых все растет и растет.

Однако, несмотря на притягательность фигуры Полины, у нее есть «изюминка», которая привлекает к ней еще больше. Дело в том, что глаза девушки не очень обычные: они светлые, но на радужке одного из глаз сияет коричневое пятнышко, сообщает Лайф.

Фото: Инстаграм Полины Малиновской

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