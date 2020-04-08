Водитель протаранил мэрию Коркино

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Ночью с 7 на 8 апреля 2020 года водитель протаранил здание городской администрации. ЧП случилось в городе Коркино Челябинской области.

Уточняется, что инцидент произошел после 12-ти часов ночи. Известно, что автомашина марки ВАЗ влетела в крыльцо мэрии и выбила входную дверь. О ЧП на пульт дежурной охраны заявил сторож.

Прибывшие на место правоохранители нашли отечественную машину, которая была открыта. В салоне авто никого не обнаружили. Рядом с местом ДТП также никого не увидели. Внутри Лады был сильный запах алкоголя, что позволило сделать вывод: водитель ВАЗа был пьян.

Полицейские пробили по базе владельца автомобиля, к нему домой уже наведались, однако стражам порядка никто не открыл. Розыск водителя продолжается, сообщает Урал-Пресс.

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