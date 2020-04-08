Камеры засняли ДТП с машиной Никоса Сафронова

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Момент аварии, участником которой стал художник Ника Сафронов, был заснят камерами видеонаблюдения. Ролик оказался в распоряжении телеканала РЕН ТВ.

При просмотре кадров можно заметить, как в стоявшую на светофоре Porsche живописца сзади влетает машина каршеринга, которую протаранил автомобиль такси. Через несколько секунд загорается зеленый свет, разрешающий потоку продолжить движение.

Напомним, что в результате ДТП пострадали несколько человек. Сам Сафронов получил травмы губы и пальца.

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