Взорвавшиеся яйца ранили женщину в Москве

Алексей Агеев
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Проживающая в Москве женщина получила серьезные травмы, когда готовила яйца в микроволновке. Об этом пишет АГН «Москва».

Потерпевшая поместила яйца в емкость с водой, поставила ее в СВЧ-печь и оставила готовиться. Когда продукт был готов, женщина попыталась достать яйца ложкой, именно в этот момент они взорвались. Кипяток и осколки скорлупы угодили москвичке в лицо, ранили руки и шею.

С различными травмами пострадавшую срочно доставили в ожоговый центр ГКБ имени Иноземцева. Врачи установили, что в результате инцидента у жительницы столицы повреждено 6% кожного покрова. Ожоги были найдены на руках, лице и шее. Лечение женщины проходило 3 недели.

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