Художник Никас Сафронов попал в ДТП в свой день рождения

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Знаменитый художник Никас Сафронов угодил в ДТП в центре Москвы. Авария случилась примерно в 01:40 на улице Тверской-Ямской.

Участниками столкновения стали автомобиль марки Porsche, принадлежащий Сафронову, а также машина каршеринга и такси. По предварительной информации, виновником ЧП стал таксист, который на светофоре протаранил каршеринг и иномарку живописца. В итоге были травмированы два человека. Одного срочно доставили в больницу. Сам Сафоронов рассказал, что получил повреждения. По его словам, у него разбита губа, а также поврежден палец.

Отметим, что с художником в момент ДТП в салоне автомобиля был его брат. Он также пострадал. Как передает РЕН ТВ, таксист признался, что уснул за рулем, спровоцировав ДТП.

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