Московский депутат пожелала Надежде Бабкиной смерти

Член совета депутатов московского района Лефортово Александра Андреева пожелала певице Надежде Бабкиной смерти. Такую фразу в адрес исполнительницы депутат отправила после того, как узнала о ее болезни.

Причиной для пожелания смерти стало то, что Бабкина, когда была депутатом Мосгордумы, голосовала за законы, предложенные мэром Москвы Сергеем Собяниным.

«В том числе – за закон о реновации. Давайте пожелаем ей – справедливости», – заявила Андреева в соцсети Facebook.

Пользователи Сети задали в комментариях депутату вопрос о том, не стыдно ли ей желать смерти человеку. В ответ Александра заявила: «Где вы тут видите человека?». Затем она оскорбила Бабкину и добавила «пусть сдохнет», сообщает Взгляд.