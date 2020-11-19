В Татарстане 13-летний подросток зверски убил родную мать

Портал «KazanFirst» поделился подробностями жестокого убийства, которое произошло 11 ноября в квартире одного из домов Альметьевска.

Сообщается, что там было найдено тело 36-летней женщины с множеством колото-резаных ранений на шее. Подозреваемым в зверской расправе оказался ее 13-летний сын. Подросток прожил с трупом матери две недели и прикрыл его подушками, чтобы оно не пахло.

Как стало известно, после убийства мальчика стационарно отправили на психолого-психиатрическую экспертизу. Если он окажется психически здоровым, то решение по делу подростка будет принимать суд. Однако перед этим придется доказать его виновность в убийстве матери.

При этом сам мальчик не скрывает, что это он зарезал свою мать. Если он окажется психически нездоровым, его оставят в психиатрической лечебнице.