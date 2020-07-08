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В России отменили школьные линейки на 1 сентября

7info 2
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В новом учебном году школы изменят формат линеек. Как сообщает ТАСС, в день знаний 1 сентября, традиционные линейки проводиться не будут. Запрет связан с распространением коронавирусной инфекции.

Однако, совсем без праздника дети не останутся. Как заявил министр просвещения России Сергей Кравцов на международной конференции «Первые итоги пандемии: вызовы и новые возможности для мировой системы образования», формат линеек изменится.

О самом формате министр не рассказал, но заверил, что дети и педагоги придут в школы и продолжат обучение в привычном виде.

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