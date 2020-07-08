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Вместо линейки 1 сентября школьники будут писать контрольные

7info 2
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Министр просвещения Сергей Кравцов заявил о том, что 1 сентября школьные линейки пройдут в новом формате.
Традиционный вариант проведения невозможен из-за распространения коронавируса.

Тем не менее, по словам министра, в День знаний школьники и педагоги придут в школы, и начнётся образовательный процесс. В первый же учебный день, 1 сентября, школьники напишут проверочные работы. Оценки за них выставляться не будут. Цель таких работ – диагностика знаний учащихся.

– Если возникнут пробелы, то у нас разработана программа, которая поможет ликвидировать пробелы и выравнять образовательные результаты, – отметил Сергей Кравцов.

Напомним также, что до 1 января в школах запрещено проводить массовые мероприятия.

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